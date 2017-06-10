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Лавров призвал Тиллерсона принять меры по недопущению ударов в Сирии

Политика
10 июня, 22:27 дата обновления: 10 июня, 22:39 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США в телефонном разговоре также обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава МИД России призвал американского коллегу принять меры по недопущению ударов по правительственным войскам в Сирии, сообщили в российском дипведомстве.

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"Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране, - говорится в заявлении. - Сергей Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем".

Во вторник штаб операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Эт-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.

Глава МИД РФ на это заявил, что эти деконфликтные территории объявлены коалицией в одностороннем порядке, без согласия Дамаска. И в отличие от зон деэскалации, о создании которых условились участники майских переговоров в Астане, они не являются легитимными, отметил Лавров.

Украина и Катар

Лавров и Тиллерсон в ходе переговоров обсудили широкий круг внешнеполитических вопросов, включая ситуацию на Украине и катарский кризис.

"Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. С. В. Лавров и Р. Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путем и выразили готовность содействовать таким усилиям", - говорится в заявлении. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств "условились о продолжении контактов по другим международным проблемам, включая конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, украинский кризис".

Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями и по актуальным вопросам российско-американских отношений, в том числе о графике предстоящих двусторонних контактов.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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