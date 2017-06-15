Слуцкий: в США стремятся не дать Трампу остановить "антироссийский маховик"

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Предложение Сената Конгресса США ужесточить санкции против РФ имеет своей целью не дать президенту Дональду Трампу остановить "антироссийский маховик". Такое мнение высказал в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"С учетом того, что некоторые круги в США опасаются, что Дональд Трамп "в порыве конструктива" может отменить или, по крайней мере, несколько ограничить принятые ранее антироссийские санкции, была проведена подстраховка, посредством которой механизм пересмотра санкций подлежит обязательному утверждению Конгрессом", - сказал Слуцкий. "Все это говорит о высоком градусе истерии, которая продолжается против России в США", - констатировал он.

"Россию (в США) по-прежнему связывают с Трампом, с механикой его выборов, все это серьезным образом бьет по самому Трампу и, как мы понимаем, побуждает его дистанцироваться от всего того, что связано с Россией, что он и делает в последнее время, поскольку вся эта история развивается, по сути, с каждой неделей и больно бьет по репутации самого президента и его окружения", - продолжил парламентарий. "С этой точки зрения мы можем сказать, что принятая механика поведения на российском направлении имеет целью еще сильнее раскрутить запущенный администрацией (экс-президента США Барака) Обамы "антироссийский маховик" и не дать возможности Трампу, даже если он захочет, каким-то образом приостановить его, тем более раскрутить в противоположном, конструктивном направлении", - подчеркнул он.

Поправка об ужесточении санкций против РФ

Сенат Конгресса США 14 июня поддержал включение поправки об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Иран.

Сенаторы предлагают усилить действующий в отношении РФ санкционный режим сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, они настаивают на законодательном закреплении санкций, введенных на основании исполнительных указов экс-президента Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Это же коснется тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к кибератакам, бездоказательно приписываемым США России.

Законодатели также планируют лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине.

Согласно тексту поправки, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии. Ему также дается право вводить ограничения против лиц, вкладывающих крупные суммы - от $1 млн и более - в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.