Россия считает уничтожение истребителя ВВС Сирии 18 июня нарушением международного права

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает уничтожение авиацией американской коалиции самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня как неуважение к Уставу ООН, которое требует тщательного расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к Уставу ООН", - сказала она.

"Требуем проведения тщательного расследования американским командованием упомянутого происшествия и принятия необходимых мер по недопущению рецидивов подобных ситуаций в будущем", - добавила Захарова.

Другим примером нарушения международного права действующей в Сирии коалиции во главе с США Захарова назвала развертывание дополнительных американских контингентов, в том числе мобильных ракетных артиллерийских систем, в районе города Эт-Танф на юге Сирии.

"Речь идет об активном наращивании своего военного присутствия в южных районах суверенной Сирии в нарушение норм международного права", - сказала она.

В провинции же Хасеке 19 июня при авиаударе коалиции по позициям "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) погибли 12 мирных жителей, добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что важным шагом в продвижении усилий по политическому урегулированию в Сирии станет встреча в Астане, которая пройдет 4-5 июля. "В настоящий момент страны-гаранты занимаются проработкой пакета документов, связанных с реализацией меморандума от 4 мая", - сообщила она.