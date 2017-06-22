Россия считает уничтожение истребителя ВВС Сирии 18 июня нарушением международного права

Школьная лига по киберспорту будет создана в РоссииСпорт 22 июня, 12:11
Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в МосквеМосква 22 июня, 12:04
Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в миреСпорт 22 июня, 12:01
Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке ЕльцинаСпорт 22 июня, 11:54
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗСНовости партнеров 22 июня, 11:49
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в РоссииСпорт 22 июня, 11:44
Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКАСпорт 22 июня, 11:39
"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.Экономика и бизнес 22 июня, 11:32
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"Политика 22 июня, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает уничтожение авиацией американской коалиции самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня как неуважение к Уставу ООН, которое требует тщательного расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к Уставу ООН", - сказала она.
"Требуем проведения тщательного расследования американским командованием упомянутого происшествия и принятия необходимых мер по недопущению рецидивов подобных ситуаций в будущем", - добавила Захарова.
Другим примером нарушения международного права действующей в Сирии коалиции во главе с США Захарова назвала развертывание дополнительных американских контингентов, в том числе мобильных ракетных артиллерийских систем, в районе города Эт-Танф на юге Сирии.
"Речь идет об активном наращивании своего военного присутствия в южных районах суверенной Сирии в нарушение норм международного права", - сказала она.
В провинции же Хасеке 19 июня при авиаударе коалиции по позициям "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) погибли 12 мирных жителей, добавила официальный представитель МИД РФ.
Захарова указала, что важным шагом в продвижении усилий по политическому урегулированию в Сирии станет встреча в Астане, которая пройдет 4-5 июля. "В настоящий момент страны-гаранты занимаются проработкой пакета документов, связанных с реализацией меморандума от 4 мая", - сообщила она.