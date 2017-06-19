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В Дамаске назвали нападение ВВС коалиции на сирийский истребитель преступной акцией

Международная панорама
19 июня, 19:57 UTC+3 БЕЙРУТ 19, июня. /ТАСС

МИД республики заявил, что это "вероломное нападение свидетельствует, что созданная под эгидой США незаконная коалиция использует ИГ для реализации своих целей в Сирии"

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БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Сирии требует от Совета Безопасности ООН осудить нападение ВВС коалиции на истребитель сирийских ВВС в районе Ракки. Об этом говорится в послании МИД арабской республики, направленном в понедельник в СБ ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"Эта преступная акция направлена на подрыв усилий по борьбе с терроризмом", - говорится в документе.

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Hornet в воскресенье сбил в небе над городом Расафа в 30 км к югу от Ракки сирийский Су-22, который участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и оказывал поддержку с воздуха наземным силам.

"США своей новой агрессивной вылазкой пытаются ослабить боеспособность сирийской армии, которая вместе со своими союзниками является единственной эффективной силой, противостоящей террористам, - подчеркивается в послании. - Это вероломное нападение свидетельствует, что созданная под эгидой США незаконная коалиция использует ИГ для реализации своих целей в Сирии".

В документе отмечается, что подобные провокации "не заставят Сирию и ее доблестную армию отказаться от продолжения войны с бандами ИГ, "Джебхат ан- Нусры" (экстремистская группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и связанными с ними формированиями с целью восстановления контроля на всей территорией республики".

Командование ВС Сирии поставило сейчас перед войсками задачу перекрыть пути снабжения между Раккой и форпостами ИГ в Сирийской пустыне. В рамках проводимой операции сирийские военнослужащие очистили от террористов 25 тыс. кв км территории и вернули под контроль два нефтяных месторождения Эль-Хабари и Эс-Саура к юго-западу от Ракки (520 км от Дамаска).

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