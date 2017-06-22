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Захарова: расследование убийства Андрея Карлова продолжается, о деталях говорить рано

Политика
22 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По подозрению в причастности к убийству посла России в Турции задержаны несколько человек, добавила официальный представитель МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расследование убийства посла России в Турции Андрея Карлова продолжается, о конкретных версиях и деталях говорить преждевременно. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Расследование убийства турецкими правоохранительными органами продолжается, оно осуществляется в тесном взаимодействии с российской оперативно-следственной группой, - отметила дипломат. - По подозрению в причастности к этому террористическому акту задержаны несколько человек, в том числе сослуживцы совершившего преступление сотрудника турецкой полиции (Мевлюта Мерта) Алтынташа".

"О конкретных версиях произошедшего и деталях следствия говорить преждевременно по понятным причинам, - подчеркнула Захарова. - МИД РФ и посольство России в Турции держат ход расследования на постоянном контроле".

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич Захарова, Мария Владимировна
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
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