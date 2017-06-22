Захарова: расследование убийства Андрея Карлова продолжается, о деталях говорить рано

Школьная лига по киберспорту будет создана в РоссииСпорт 22 июня, 12:11
Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в МосквеМосква 22 июня, 12:04
Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в миреСпорт 22 июня, 12:01
Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке ЕльцинаСпорт 22 июня, 11:54
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗСНовости партнеров 22 июня, 11:49
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в РоссииСпорт 22 июня, 11:44
Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКАСпорт 22 июня, 11:39
"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.Экономика и бизнес 22 июня, 11:32
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"Политика 22 июня, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расследование убийства посла России в Турции Андрея Карлова продолжается, о конкретных версиях и деталях говорить преждевременно. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расследование убийства турецкими правоохранительными органами продолжается, оно осуществляется в тесном взаимодействии с российской оперативно-следственной группой, - отметила дипломат. - По подозрению в причастности к этому террористическому акту задержаны несколько человек, в том числе сослуживцы совершившего преступление сотрудника турецкой полиции (Мевлюта Мерта) Алтынташа".
"О конкретных версиях произошедшего и деталях следствия говорить преждевременно по понятным причинам, - подчеркнула Захарова. - МИД РФ и посольство России в Турции держат ход расследования на постоянном контроле".
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".