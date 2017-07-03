Путин проведет неформальный обед с Си Цзиньпином

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и примет участие в неформальном обеде с председателем КНР Си Цзиньпином, который находится с визитов в РФ 3-4 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вечером в рамках начинающегося официального визита председателя КНР состоится неформальный обед Путина и Си Цзиньпина. Это состоится в Кремле", - сказал Песков.
Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства на 3 июля запланирован ряд встреч.
4 июля, отметил Песков, будет полностью посвящено полноформатным переговорам лидеров РФ и КНР. "Будут двусторонние переговоры, подписание документов. Будет необычный формат - главы встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая, которые по своим направлениям кратко информируют Путина и Си Цзиньпина о своем взаимодействии", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства.