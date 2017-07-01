Посол КНР: визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс двусторонним отношениям

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ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию "придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и экономической интеграции Евразийского региона". Об этом заявил посол КНР в России Ли Хуэй.
"Это самое важное событие в двусторонних отношениях наших стран в этом году", - заявил посол в интервью агентству Синьхуа.
Он отметил, что "всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая развивается стабильно". "Необходимо прилагать все усилия для поддержания и улучшения двусторонних отношений", - подчеркнул Ли Хуэй.
Председатель КНР Си Цзиньпин с 3 по 4 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом. Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание ряда двусторонних документов.