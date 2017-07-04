Путин и Си Цзиньпин обсуждают в Кремле проблемы международной безопасности

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен значительным увеличением товарооборота с Китаем, намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином не только экономические вопросы, но и проблемы безопасности.
Открывая встречу с председателем КНР в Кремле, российский лидер назвал официальный визит Си Цзиньпина в Россию "ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений текущего года".
"Мне приятно отметить, что если в прошлом году мы наблюдали скромный, но все-таки рост товарооборота - 3,9%, то в этом году он уже является значительным - 37% за первые четыре месяца", - сказал Путин.
"Экономические вопросы всегда в центре нашего внимания, но мы занимаемся не только этим, мы занимаемся и сопряжением наших усилий на международной арене, в сфере безопасности, борьбы с современными угрозами и вызовами", - отметил российский лидер.