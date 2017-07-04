Путин и Си Цзиньпин обсудили международную проблематику, политическое взаимодействие, ВТС

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином они обсудили вопросы политического взаимодействия, международную проблематику и военно-техническое сотрудничество.
"Мы имели возможность в узком составе поговорить по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Это касалось и политического взаимодействия, международных дел, экономики, военно-технического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия", - сказал российский лидер, открывая встречу делегаций в расширенном составе.
Путин добавил, что в расширенном формате эти вопросы можно обсудить более детально, предоставив слово профильным министрам и вице-премьерам.