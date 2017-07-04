Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Си Цзиньпин обсудили международную проблематику, политическое взаимодействие, ВТС

Политика
4 июля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Эти вопросы будут более подробно обсуждаться на встрече в расширенном формате с участием профильных министров и вице-премьеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином они обсудили вопросы политического взаимодействия, международную проблематику и военно-техническое сотрудничество.

"Мы имели возможность в узком составе поговорить по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Это касалось и политического взаимодействия, международных дел, экономики, военно-технического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия", - сказал российский лидер, открывая встречу делегаций в расширенном составе.

Путин добавил, что в расширенном формате эти вопросы можно обсудить более детально, предоставив слово профильным министрам и вице-премьерам.

Смотрите также

Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного

Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ

Си Цзиньпин: на перспективы китайско-российских отношений мы смотрим с полным оптимизмом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Си Цзиньпина в Москву Российско-китайские отношения
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
2
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
3
Ракетная программа КНДР. Досье
4
Юнкер назвал Европарламент посмешищем из-за Мальты
5
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
"Почта России" планирует создать собственную платежную систему
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама