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Россиянин Мартышев содержится в США в нормальных условиях

Политика
7 июля, 23:17 дата обновления: 7 июля, 23:38 UTC+3

Кроме того, посольство РФ ищет для него нового адвоката, так как предыдущий был вынужден взять самоотвод из-за конфликта интересов

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ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии в США и сейчас находящийся в американской тюрьме в Александрии (штат Вирджиния), содержится в нормальных условиях. Об этом сообщило в пятницу посольство России в Вашингтоне, которое отметило, что для него в настоящее время ведется поиск нового адвоката после того, как предыдущий был вынужден взять самоотвод из-за конфликта интересов.

"Дипломаты посольства посетили находящегося в месте предварительного заключения в городе Александрия, штат Вирджиния российского гражданина Ю. Мартышева. Условия содержания нормальные (двухместная камера), у задержанного имеется право на платные звонки в Россию, в ближайшее время его родственники через посольство переведут на счет тюрьмы необходимые для оплаты связи средства", - указывается в заявлении российской дипмиссии. Там также напомнили, что слушание его дела "намечено на 14 июля".

"Ведется подбор адвоката, поскольку предыдущий защитник вынужден был подать на самоотвод из за конфликта интересов", - констатировали в посольстве.

"Настроение у Юрия Мартышева соответствующее непростой ситуации, он тяжело переживает происходящее, но надеется на беспристрастное рассмотрение его дела американским судом. Посольство планирует и дальше оказывать необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий", - заключило диппредставительство.

Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе, его подозревают в кибермошенничестве. Против него и проходящего по этому же делу латвийца Руслана Бондаря, который, насколько известно, не имеет российского гражданства, составлено обвинительное заключение из четырех пунктов - от "преступного сговора" и "мошенничества" до несанкционированного проникновения в чужие компьютеры. Власти США намерены также конфисковать обнаруженные ими, согласно обвинительному заключению, на счетах Мартышева и Бондаря денежные средства в сумме более 125,7 тысячи долларов.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что "рассматривают данный арест, как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". 

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