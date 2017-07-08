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Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20. Видеотрансляция

Политика
8 июля, 16:58 UTC+3

В субботу президент РФ провел ряд встреч, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

Трансляция Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Гамбурге. 

В первый день работы на саммите президент РФ принял участие в стартовом заседании Группы двадцати, прошедшей на полях встрече лидеров БРИКС, а также провел несколько двусторонних встреч. Самыми ожидаемыми стали переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые продолжались более двух часов. В субботу Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Россия
Персоны
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