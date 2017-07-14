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Генпрокуратура РФ отвергла данные о причастности ко встрече сына Трампа и юриста из России

Политика
14 июля, 23:10 дата обновления: 14 июля, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ведомство подчеркнуло, что не обменивается данными с частными лицами в США

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предположения об участии сотрудников Генпрокуратуры РФ в организации встречи Дональда Трампа — младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой являются ложными, так как ведомство не обменивается данными с частными лицами в США. Об этом в интервью RT заявил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества ГП РФ Денис Грунис, отвечая на вопрос о появившейся в западных СМИ информации об участии ведомства в оганизации встречи.

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"Мне не хотелось бы комментировать заведомо ложную информацию. Вы должны понимать, что Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов", — сказал он, добавив, что уже сообщал подобную информацию западным СМИ, которые не опубликовали "ни один комментарий".

"Предполагать, что Генпрокуратура может передавать какие-то данные через частных юристов — это бред", — подчеркнул Грунис.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп — младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой в присутствии Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном ранее интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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