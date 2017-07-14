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Песков: Кремлю не знаком Ахметшин, упоминающийся в связи со встречей Трампа-младшего

Политика
14 июля, 16:09 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 14, июля. /ТАСС

СМИ назвали некоего Рината Ахметшина посредником при организации встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой

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Материал из 1 страницы

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. В Кремле ничего неизвестно о человеке по имени Ринат Ахметшин, которого некоторые СМИ назвали в качестве посредника при организации встречи сына президента США Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой.

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Трамп заявил, что встреча его сына с юристом из РФ не принесла результатов

Трамп заявил, что узнал о встрече сына с юристом из РФ несколько дней назад

"Ничего неизвестно [об этом человеке]", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее он говорил, что Кремлю также не знакома юрист Весельницкая.

На этой неделе Дональд Трамп-младший признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Сам президент Трамп в четверг заявил, что встреча его сына с Весельницкой не привела ни к каким результатам.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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