Песков: Кремлю не знаком Ахметшин, упоминающийся в связи со встречей Трампа-младшего

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БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. В Кремле ничего неизвестно о человеке по имени Ринат Ахметшин, которого некоторые СМИ назвали в качестве посредника при организации встречи сына президента США Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой.
"Ничего неизвестно [об этом человеке]", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он говорил, что Кремлю также не знакома юрист Весельницкая.
На этой неделе Дональд Трамп-младший признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Сам президент Трамп в четверг заявил, что встреча его сына с Весельницкой не привела ни к каким результатам.