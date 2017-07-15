Четыре поселения за сутки присоединились к перемирию в Сирии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Четыре населенных пункта в провинции Идлиб присоединились к перемирию в Сирии в течение последних суток, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны России.

"В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами Барагита (Барагити) провинции Идлиб, Аль-Уаста (Эль-Васита) провинции Идлиб, Ражаль провинции Идлиб, Таль-аль-Агар провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2015", - говорится в сообщении.

Число вооруженных формирований, заявивших о приверженности условиям прекращения боевых действий не изменилось - 153. С начала режима прекращения огня к соглашению по разрешению сирийского кризиса присоединились 65 вооруженных формирований сирийской оппозиции. Отмечается, что переговоры с отрядами вооруженной оппозиции о присоединении к режиму прекращения боевых действий продолжаются в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

За сутки российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировано девять нарушений соглашения, четыре из них - в провинции Дамаск и пять - в Латакии. Турецкая сторона зафиксировала восемь нарушений: семь в Дамаске и одно - в провинции Деръа. Указанные факты восьми нарушений не подтверждаются российской стороной.