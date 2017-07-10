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"Известия": "московская" группа надеется на распространение режима перемирия в Сирии

Международная панорама
10 июля, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Председатель "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль назвал достижение договоренности о прекращении огня в районе Дераа с 9 июля "очень важным и положительным шагом"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Договоренность об обеспечении перемирия на юге Сирии, достигнутая президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, позитивно скажется на ситуации и в других частях страны, а также будет способствовать активизации женевских переговоров. Такое мнение высказал в интервью газете "Известия" председатель "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

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Он назвал достижение договоренности о прекращении огня в районе Дераа с 9 июля "очень важным и положительным шагом", который "сыграет значительную роль в политическом урегулировании сирийского конфликта".

"Хочу напомнить, что на юге страны, в районе Дераа, в последние месяцы сложилась очень сложная ситуация, у участников противостояния была масса противоречий, поэтому взаимопонимание, к которому пришли два президента, положительным образом отразится на ситуации и в других частях Сирии, а также будет способствовать активизации женевских переговоров", - уверен Джамиль.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

Формирование единой делегации

Джамиль сообщил, что позитивно оценивает перспективы стартующего раунда переговоров в Женеве.

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"Все представители оппозиции наконец пришли к выводу, что необходимо встретиться и провести переговоры за одним столом, - отметил он. - Итогом стала договоренность начать обсуждение формирования одной делегации".

При этом представитель оппозиции пояснил, что это не означает формирование единой делегации. "В этом есть принципиальный момент, - подчеркнул он. - Единая делегация означала бы и наличие единой программы, но наш подход заключается в том, чтобы наладить координацию между всеми платформами оппозиции и учесть их подходы к сирийскому урегулированию, в том числе в рамках женевского процесса".

"А формирование одной делегации, в свою очередь, предопределит начало прямых переговоров с делегацией правительства, - пояснил он. - Если диалог будет проходить в таком формате, то можно будет говорить о приближении окончания женевского процесса".

Прямые переговоры - уже реальность

Комментируя слова спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который не исключил перехода к прямым переговорам в Женеве, Джамиль выразил уверенность, что "это уже реальность".

"Впервые за время женевского процесса будет наблюдаться столь значительный прогресс, - добавил он. - Правда, стоит оговориться, что прямой диалог должен начаться не сейчас, а в ходе следующего раунда, который состоится в августе".

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