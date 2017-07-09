Советник ВКП: оппозиция приветствует создание зоны деэскалации на юге Сирии

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ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) приветствует создание зоны деэскалации на юге Сирии, если это принесет мир. Об этом заявил в воскресенье советник ВКП Яхья аль-Ариди.
"Мы видим международные усилия, чтобы принести мир и спокойствие в Сирию. Особенно в свете создания зоны деэскалации на юге, - сказал советник ВКП. - Прекращение огня на юге крайне важно".
"Самое главное, что волнует наших людей, это обеспечение мира, свобода и угроза терроризма, - продолжил он. - Они не хотят оказаться между двумя сторонами - режимом и террористами".
"Если это (зона деэскалации) принесет мир на юг Сирии и распространится на всю территории страны, то это очень важно для нас", - заявил оппозиционер.