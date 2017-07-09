Могерини: ЕС поддержал усилия РФ, США и Иордании по деэскалации в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Евросоюз полностью поддержал договоренности РФ, США и Иордании по зонам деэскалации в Сирии и призвал сделать их первым шагом к установлению режима прекращения огня на всей территории Сирии. Об этом заявила в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"США, Иордания и Россия анонсировали инициативы по поддержке перемирия и доставке гуманитарной помощи в юго-западную часть Сирии, действие которых началось сегодня, 9 июля. Претворение в жизнь этих договоренностей и движение в направлении общенационального прекращения огня и беспрепятственного гуманитарного доступа станет ключевым условием для упрощения межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве. Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура открывает следующий раунд переговоров завтра, и мы все несем особую ответственность, чтобы предоставить ему полную поддержку, чтобы помочь сирийским сторонам достичь практических договоренностей о политическом переходном периоде на основании резолюции СБ ООН номер 2254", - заявила она.

Как рассказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, эксперты трех стран завершили 7 июля в столице Иордании согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.