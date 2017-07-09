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Могерини: ЕС поддержал усилия РФ, США и Иордании по деэскалации в Сирии

Международная панорама
9 июля, 16:17 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

По мнению главы дипломатии ЕС, "движение в направлении общенационального прекращения огня и беспрепятственного гуманитарного доступа станет ключевым условием для упрощения межсирийских переговоров"

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Федерика Могерини

Федерика Могерини

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Евросоюз полностью поддержал договоренности РФ, США и Иордании по зонам деэскалации в Сирии и призвал сделать их первым шагом к установлению режима прекращения огня на всей территории Сирии. Об этом заявила в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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"США, Иордания и Россия анонсировали инициативы по поддержке перемирия и доставке гуманитарной помощи в юго-западную часть Сирии, действие которых началось сегодня, 9 июля. Претворение в жизнь этих договоренностей и движение в направлении общенационального прекращения огня и беспрепятственного гуманитарного доступа станет ключевым условием для упрощения межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве. Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура открывает следующий раунд переговоров завтра, и мы все несем особую ответственность, чтобы предоставить ему полную поддержку, чтобы помочь сирийским сторонам достичь практических договоренностей о политическом переходном периоде на основании резолюции СБ ООН номер 2254", - заявила она.

Как рассказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, эксперты трех стран завершили 7 июля в столице Иордании согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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Могерини, Федерика
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