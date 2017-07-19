Володин сообщил, что Кнессет рассмотрел заявление по сносу советских памятников в Польше

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил что Кнессет Израиля рассмотрел в среду заявление в связи с решением о сносе советских памятников в Польше, и нижняя палаты парламента РФ также приступает к обсуждению соответствующего документа.

"Коллеги, довожу до вашего сведения, что наши коллеги из Кнессета Израиля рассмотрели постановление, которое мы с вами договаривались вместе с ними рассмотреть также в рамках нашего заседания", - сказал спикер и предложил следующим пунктом сегодняшней повестки обсудить проект данного заявления.

Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны" подготовлен Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем профильного комитета Леонида Слуцким.

29 июня состоялась встреча Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна. Спикеры парламентов двух стран обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам - освободителям.

Спикеры договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон. "Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня этого года утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.