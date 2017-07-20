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Крутских: РФ дала развернутый ответ Вашингтону о вмешательстве в выборы в США

Политика
20 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

По словам спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, Вашингтон задал вопрос о хакерах за неделю до выборов

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон за неделю до выборов президента США направил Москве запрос о вмешательстве российских хакеров в этот процесс, РФ дала развернутый ответ. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на четвертом Форуме молодых дипломатов.

"За неделю до собственно выборов США (по дипканалам), наконец, сподобились задать нам вопрос о хакерах, на следующий день им был дан ответ, предварительный, - сказал Крутских. - А в январе - еще Обама был у власти, до инаугурации, мы им дали развернутый ответ. И все, они замолчали".

С американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.

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