Крутских: РФ дала развернутый ответ Вашингтону о вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон за неделю до выборов президента США направил Москве запрос о вмешательстве российских хакеров в этот процесс, РФ дала развернутый ответ. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на четвертом Форуме молодых дипломатов.

"За неделю до собственно выборов США (по дипканалам), наконец, сподобились задать нам вопрос о хакерах, на следующий день им был дан ответ, предварительный, - сказал Крутских. - А в январе - еще Обама был у власти, до инаугурации, мы им дали развернутый ответ. И все, они замолчали".

С американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.