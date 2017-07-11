Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозам

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ США Дон Бейер внес в понедельник в Палату представителей Конгресса США поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС), которая запрещает выделение средств на создание любых совместных с Россией проектов по обеспечению безопасности в киберпространстве. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

"Бейер этим утром внес поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации [президента США Дональда] Трампа выполнять какое-либо соглашение по кибербезопасности, заключенное между президентом и российским лидером Владимиром Путиным", - отмечается в документе.

"Предложение Дональда Трампа сформировать "группу по кибербезопасности" с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность", - утверждает конгрессмен.

Аналогичную поправку в оборонный бюджет внес в понедельник и его однопартиец , член Палаты представителей Рубен Галлего. Документ "запрещает передачу информации о кибербезопасности России без одобрения Конгресса".

Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп на своей первой встрече в Гамбурге "уделили немало внимания вопросам кибербезопасности". В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами "будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", уточнил он. Однако позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.