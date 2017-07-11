Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозам

Международная панорама
11 июля, 5:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Дон Бейер назвал ужасным предложение Дональда Трампа о формировании группы по кибербезопасности совместно с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Конгрессмен Дон Бейер

Конгрессмен Дон Бейер

© AP Photo/Alex Brando

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ США Дон Бейер внес в понедельник в Палату представителей Конгресса США поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС), которая запрещает выделение средств на создание любых совместных с Россией проектов по обеспечению безопасности в киберпространстве. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

"Бейер этим утром внес поправку к проекту оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации [президента США Дональда] Трампа выполнять какое-либо соглашение по кибербезопасности, заключенное между президентом и российским лидером Владимиром Путиным", - отмечается в документе.

"Предложение Дональда Трампа сформировать "группу по кибербезопасности" с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность", - утверждает конгрессмен.

Аналогичную поправку в оборонный бюджет внес в понедельник и его однопартиец , член Палаты представителей Рубен Галлего. Документ "запрещает передачу информации о кибербезопасности России без одобрения Конгресса".

Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп на своей первой встрече в Гамбурге "уделили немало внимания вопросам кибербезопасности". В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами "будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", уточнил он. Однако позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
3
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
4
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
5
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
7
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
Темы дня
Реклама