Российские военные сообщили о шести нарушениях перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские военные, контролирующие соблюдение перемирия в Сирии, за минувшие сутки зафиксировали шесть инцидентов со стрельбой, в том числе четыре - в провинции Дамаск.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"За сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы, в том числе в провинции: Алеппо - один, Латакия - один, Дамаск - четыре", - сообщает Минобороны.

Турецкие эксперты заявили о пяти нарушениях перемирия в провинции Дамаск.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - заявили в российском военном ведомстве.

В течение суток еще шесть населенных пунктов в провинции Хомс присоединились к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, общее число поселений, примкнувших к процессу примирения в Сирии, возросло до 2043. При этом количество вооруженных группировок, заявивших о принятии условий перемирия, не изменилось, их по-прежнему 228.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток не проводил гуманитарных акций, добавили в Минобороны.