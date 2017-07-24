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Лавров: Россия солидарна с усилиями Ирака по искоренению терроризма

Политика
24 июля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, принципиально важно, что борьба с терроризмом "ведется не изолированно, а в контексте общих усилий мирового сообщества по искоренению террористической угрозы во всем регионе"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва солидарна с усилиями Багдада по искоренению террористической угрозы в Ираке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.

"Мы ценим наши отношения, Ирак один из самых важнейших партнеров, - сказал Лавров. - Мы солидарны с усилиями, которые руководство Ирака предпринимает по нормализации обстановки в стране, по искоренению террористической угрозы. Конкретный вклад в эти усилия вносят армия и силы безопасности Ирака".

По словам министра, принципиально важно, что борьба с терроризмом "ведется не изолированно, а в контексте общих усилий мирового сообщества по искоренению террористической угрозы во всем регионе".

"В эти непростые времена Россия старается укрепить усилия Ирака по восстановлению безопасности, экономики, - отметил Лавров. - Мы нацелены на то, чтобы и дальше наращивать взаимодействие".

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Персоны
Нури, Малики, аль- Лавров, Сергей Викторович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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