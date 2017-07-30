Рябков: США надо проявить политическую волю, чтобы нормализовать связи с Россией

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо проявить политическую волю, чтобы Москва и Вашингтон могли нормализовать двусторонние отношения. Это подчеркнул в выпущенном в воскресенье в эфир интервью телекомпании ABC заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Думаю, больше всего в данной ситуации необходима политическая воля", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что требуется для "перезагрузки" российско-американских отношений.

"Я считаю, что есть несколько сфер, в которых США и Россия могут и должны работать вместе в духе сотрудничества: нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие терроризму, незаконная иммиграция, торговля людьми, изменение климата. Да и множество других", - заявил Рябков.

При этом он заверил, что Россия готова к такому взаимодействию с США. "Мы готовы. Мы протягиваем руку [дружбы]", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства России.

"Мы надеемся, что кто-то с другой стороны, включая президента [Дональда] Трампа <...>, может увидеть здесь шанс на иной способ [развития двусторонних отношений]", - добавил Рябков.

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.

В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, по его свидетельству, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.