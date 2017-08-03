В Госдуме поблагодарили граждан, участвовавших в подготовке текста присяги

ТАСС, 3 августа. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству направил письма с благодарностями тем, кто принимал участие в подготовке текста присяги гражданина РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета.

Как отмечается в релизе, поступившем в ТАСС, благодарственные письма, подписанные председателем комитета Павлом Крашенинниковым, "адресованы гражданам, приславшим в комитет свои варианты текста присяги".

Закон, предусматривающий в том числе принесение присяги при вступлении в российское гражданство, был принят Госдумой 19 июля, 30 июля его подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, в частности, устанавливает, что присяга является обязательной при приобретении российского паспорта, отказ от ее принесения является основанием для отмены решения о приеме в гражданство.

С 1 сентября 2017 года приобретающие гражданство РФ лица будут приносить следующую присягу: "Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

Как работали над текстом присяги

6 июня глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".

Как напомнили в профильном думском комитете, подготовкой текста присяги занималась рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций нижней палаты парламента. "Рабочая группа провела ряд заседаний и обсуждений, в которых, помимо депутатов Госдумы, принимали участие представители различных ведомств и организаций, в том числе занимающихся вопросами миграции, защитой прав человека, специалисты и эксперты в области филологии, лингвистики и другие участники", - уточнил Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

При этом, обратил внимание парламентарий, комитет "пригласил принять участие в разработке текста присяги всех граждан, все желающие могли направить свои варианты на электронную почту. <...> Проекты, поступившие в комитет до 26 июня 2017 года, были рассмотрены и приняты в работу". "В основе всех проектов было отражено обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство", - указал Крашенинников.

По его словам, всего к этой дате поступило 93 проекта текста присяги, из них было отобрано 10 "в соответствии с выработанными рабочей группой принципами принесения присяги", после чего эти 10 проектов были представлены членам рабочей группы для оценки в порядке рейтингового голосования, по результатам которого определены три лучших текста. Затем было проведено совещание рабочей группы у спикера Госдумы с участием экспертов, в ходе которого представители всех фракций "приняли консолидированное решение о выработке единого текста присяги на основе отобранных вариантов", добавил Крашенинников, являвшийся ответственным секретарем рабочей группы.