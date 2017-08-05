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Кисляк не считает отношения между РФ и США холодной войной

Политика
5 августа, 12:57 дата обновления: 5 августа, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Экс-посол России в США считает, что проблема есть "в ощущении абсолютной исключительности американцев и их якобы права всем остальным говорить, что хорошо, что плохо"

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Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ситуацию в отношениях между Россией и США расценивать как холодную войну нельзя, хотя проблемы есть. Такое мнение высказал экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

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"Это еще не холодная война", - сказал дипломат, начавший работу в США 1981 году, в ответ на вопрос, есть ли сейчас различия между ситуацией в отношениях Москвы и Вашингтона по сравнению с тем временем.

"Нет идеологического противостояния..., - пояснил он. - Проблема в наших отношениях, в ощущении абсолютной исключительности американцев и их якобы права всем остальным говорить, что хорошо, что плохо".

Сложившаяся ситуация в российско-американских отношениях объясняется глобальными изменениями в системе международных отношений и сохранится надолго, считает Кисляк.

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"Все, что происходит в российско-американских отношениях, - это довольно комплексно, это надолго, потому что мир меняется, - сказал он. - И меняется таким образом, что американцы теряют исключительные возможности доминирования в мире".

Кисляк указал, что США избрали курс на сдерживание России на ближайших рубежах. "Что происходит - они развернули четыре НАТОвских батальона и плюс еще американская бригада, - пояснил он. - Эти развертывания нам подаются как учения, как ротационные развертывания, нерегулярные развертывания, но это еще хуже - они "прокатывают" через "военный" театр различные подразделения".

24 июля Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен в скором времени. В тот же день российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что Сергей Кисляк завершил работу в качестве российского посла в США.

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Персоны
Кисляк, Сергей Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
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