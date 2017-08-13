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Россия зафиксировала за сутки 11 нарушений перемирия в Сирии

Политика
13 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Также в информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается, что было подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов в провинции Хама

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© EPA/STR

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки 11 нарушений режима прекращения боевых действий, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

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Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"За сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях Алеппо (семь) и Латакия (два), Эль-Кунейтра (два)", - говорится в сообщении. Турецкие специалисты сообщили о трех инцидентах, два из которых произошли в провинции Дамаск, один - в провинции Хомс.

В течение суток было подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов в провинции Хама.

Кроме того, российские военные медики оказали помощь 88 жителям Сирии, сообщает Минобороны.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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