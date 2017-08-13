Россия зафиксировала за сутки 11 нарушений перемирия в Сирии

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки 11 нарушений режима прекращения боевых действий, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"За сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях Алеппо (семь) и Латакия (два), Эль-Кунейтра (два)", - говорится в сообщении. Турецкие специалисты сообщили о трех инцидентах, два из которых произошли в провинции Дамаск, один - в провинции Хомс.
В течение суток было подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов в провинции Хама.
Кроме того, российские военные медики оказали помощь 88 жителям Сирии, сообщает Минобороны.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.