Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального

Политика
15 августа, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По мнению главы ЦИК, нет никакой президентской кампании Навального, есть "целенаправленные политические действия, раскручиваемые на сомнительном посыле о том, что это президентская кампания"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции, так же как и не будет способствовать регистрации Алексея Навального на выборах президента даже при условии массовых уличных акций. Об этом она сообщила в интервью РБК, опубликованном во вторник.

Ранее Памфилова уже говорила, что Навальный не может быть зарегистрирован на выборах президента из-за судимости. Он был осужден по делу "Кировлеса" по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ на пять лет лишения свободы.

Смотрите также

Памфилова рассматривает избирательный залог как альтернативу муниципальному фильтру

Памфилова: критики барьеров при регистрации пытаются снять друг друга с выборов в Москве

Памфилова заявила, что готова к "помоям" в свой адрес и не собирается "прогибаться"

Памфилова назвала слабаками политиков, призывающих бойкотировать выборы

По словам главы ЦИК, Навальному может помочь только чудо: например, если он подаст кассационную жалобу, суд отменит действующий приговор, судимость будет снята, или в случае поправок в закон, разрешающих баллотироваться с судимостями. При этом, заметила Памфилова, "вероятность подобных гипотетических чудес ничтожно мала".

"Когда я слышу рассуждения некоторых наших политических или околополитических деятелей, считающих себя приверженцами демократических процедур, о том, что, мол, "там" еще ничего не решено, и если вывести побольше народу на улицу, то под давлением масс его зарегистрируют, я диву даюсь: как и кто это будет делать?! Уж точно не я", - сказала Памфилова.

Кроме того, по мнению главы ЦИК, нет никакой президентской кампании Навального, есть "целенаправленные политические действия, раскручиваемые на сомнительном посыле о том, что это президентская кампания". При этом, добавила она, людям внушают, что если будут массовые акции в поддержку Навального, ЦИК можно будет "продавить", заставить зарегистрировать его кандидатом,

"Если обходимся без чудес и законы остаются прежними, то кто меня заставит его зарегистрировать? Никто! Никто, даже если давить будут со всех сторон, - подчеркнула Памфилова. - Не я этот закон принимала, но коль он действует, нарушать его не намерена, и уходить под чьим- либо давлением тоже не намерена".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
5
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
6
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
7
Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама