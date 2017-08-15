Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции, так же как и не будет способствовать регистрации Алексея Навального на выборах президента даже при условии массовых уличных акций. Об этом она сообщила в интервью РБК, опубликованном во вторник.

Ранее Памфилова уже говорила, что Навальный не может быть зарегистрирован на выборах президента из-за судимости. Он был осужден по делу "Кировлеса" по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ на пять лет лишения свободы.

По словам главы ЦИК, Навальному может помочь только чудо: например, если он подаст кассационную жалобу, суд отменит действующий приговор, судимость будет снята, или в случае поправок в закон, разрешающих баллотироваться с судимостями. При этом, заметила Памфилова, "вероятность подобных гипотетических чудес ничтожно мала".

"Когда я слышу рассуждения некоторых наших политических или околополитических деятелей, считающих себя приверженцами демократических процедур, о том, что, мол, "там" еще ничего не решено, и если вывести побольше народу на улицу, то под давлением масс его зарегистрируют, я диву даюсь: как и кто это будет делать?! Уж точно не я", - сказала Памфилова.

Кроме того, по мнению главы ЦИК, нет никакой президентской кампании Навального, есть "целенаправленные политические действия, раскручиваемые на сомнительном посыле о том, что это президентская кампания". При этом, добавила она, людям внушают, что если будут массовые акции в поддержку Навального, ЦИК можно будет "продавить", заставить зарегистрировать его кандидатом,

"Если обходимся без чудес и законы остаются прежними, то кто меня заставит его зарегистрировать? Никто! Никто, даже если давить будут со всех сторон, - подчеркнула Памфилова. - Не я этот закон принимала, но коль он действует, нарушать его не намерена, и уходить под чьим- либо давлением тоже не намерена".