Неверов: "Единая Россия" на выборах в заксобрания будет первой в бюллетене лишь в Удмуртии

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам жеребьевки получила первое место в избирательных бюллетенях на выборах в региональные заксобрания, которые пройдут 10 сентября, лишь в Удмуртии. Об этом сообщил в среду журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

"Вы знаете, что часто появляются заявления о том, что "Единая Россия" везде первая в бюллетенях", - отметил он.

Однако, обратил внимание представитель руководства партии, "если посмотреть результаты жеребьевки в регионах, то на выборах в региональные парламенты только у избирателей Удмуртии в бюллетенях увидят "Единую Россию" под первым номером". "Больше всего первых номеров досталось "Справедливой России": в Краснодарском крае и Пензенской области, в Северной Осетии первый номер достался ЛДПР, в Саратовской области - "Яблоку", на Сахалине - партии "За женщин России", - привел примеры Неверов.

"По итогам жеребьевки на выборах в административные центры, первые места у КПРФ в Горно-Алтайске и Петропавловске-Камчатском, у ЛДПР - в Ярославле, у "Коммунистов России" в Омске и Черкесске, у "Яблока" - в Пскове", - продолжил он. Что касается списков на выборах в административных центрах, то, указал секретарь Генсовета "Единой России", на выборах в административные центры по итогам жеребьевки первым номером в бюллетене единороссы пойдут в Твери, Владивостоке, Курске, Барнауле и Кирове.

"Это жеребьевка, и только от воли случая зависит то, какой номер партия вытянет. Во-вторых, мы считали и считаем, что номер в бюллетене не играет роли. Важно, как вы работали", - подчеркнул Неверов.

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.