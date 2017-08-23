Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неверов: "Единая Россия" на выборах в заксобрания будет первой в бюллетене лишь в Удмуртии

Политика
23 августа, 10:40 UTC+3 ТАСС ТАСС 23, августа. /ТАСС

На выборах в административные центры единороссы будут первыми в бюллетенях в Твери, Владивостоке, Курске, Барнауле и Кирове, добавил секретарь Генсовета партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам жеребьевки получила первое место в избирательных бюллетенях на выборах в региональные заксобрания, которые пройдут 10 сентября, лишь в Удмуртии. Об этом сообщил в среду журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

"Вы знаете, что часто появляются заявления о том, что "Единая Россия" везде первая в бюллетенях", - отметил он.

Смотрите также

Неверов: единороссы примут участие во всех предвыборных дебатах согласно жеребьевке

Каждый третий кандидат на выборах 10 сентября моложе 35 лет

Медведев поставил задачу "Единой России" укрепить свои позиции на выборах в сентябре

Однако, обратил внимание представитель руководства партии, "если посмотреть результаты жеребьевки в регионах, то на выборах в региональные парламенты только у избирателей Удмуртии в бюллетенях увидят "Единую Россию" под первым номером". "Больше всего первых номеров досталось "Справедливой России": в Краснодарском крае и Пензенской области, в Северной Осетии первый номер достался ЛДПР, в Саратовской области - "Яблоку", на Сахалине - партии "За женщин России", - привел примеры Неверов.

"По итогам жеребьевки на выборах в административные центры, первые места у КПРФ в Горно-Алтайске и Петропавловске-Камчатском, у ЛДПР - в Ярославле, у "Коммунистов России" в Омске и Черкесске, у "Яблока" - в Пскове", - продолжил он. Что касается списков на выборах в административных центрах, то, указал секретарь Генсовета "Единой России", на выборах в административные центры по итогам жеребьевки первым номером в бюллетене единороссы пойдут в Твери, Владивостоке, Курске, Барнауле и Кирове.

"Это жеребьевка, и только от воли случая зависит то, какой номер партия вытянет. Во-вторых, мы считали и считаем, что номер в бюллетене не играет роли. Важно, как вы работали", - подчеркнул Неверов.

 

Выборы 10 сентября

 

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама