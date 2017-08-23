Неверов: единороссы примут участие во всех предвыборных дебатах согласно жеребьевке

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ТАСС, 23 августа. Представители "Единой России" примут участие во всех дебатах, проводимых в рамках агитационной кампании перед единым днем голосования, согласно жеребьевке. Об этом сообщил в среду журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.
Он напомнил, что в настоящее время в субъектах РФ, где 10 сентября пройдут выборы региональных и местных органов власти, идет агитационная кампания в СМИ, проводятся дебаты. "Если посмотреть региональное и местное законодательство, то дебаты будут проводиться во всех субъектах, где состоятся выборы региональных парламентов, в двух из 11 административных центрах, где будут избирать депутатов представительных органов", - обратил внимание Неверов. В целом, по его словам, "состоятся 124 дебатов между партиями (из них по выборам в заксобрания - 121, по выборам в административных центрах - три)".
"Представители нашей партии примут участие во всех дебатах согласно жеребьевке", - подчеркнул секретарь Генсовета единороссов.
Неверов уточнил, что "кандидаты - одномандатники участвуют в дебатах только в Краснодарском крае, где пройдет 54 эфира, в остальных регионах дебаты с кандидатами-одномандатниками не предусмотрены". "В настоящее время от нашей партии в дебатах принял участие 51 кандидат- одномандатник из 130 человек", - добавил он.
В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.
Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.