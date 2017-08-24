Захарова: Россия ждет от Киева окончательного решения по вопросу въезда граждан РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия ждет от Киева окончательного решения по вопросу усложнения правил въезда граждан РФ на Украину. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть, как на это реагировать. - отметила она. - Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильная, поэтому давайте дождемся решения или нерешения по этому поводу".

Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявления Киева по этому вопросу "менялись". "Менялась позиция даже внешнеполитического ведомства [Украины] на этот счет", - пояснила Захарова.

По словам Захаровой в начале позиция МИД Украины заключалась в неактуальности введения визового режима, который навредит самой Украине. "Потом, видимо, в силу некой политической конъюнктуры и развитию внутриполитических процессов в этой стране, заявления начали меняться в другую сторону, начались наоборот призывы к разработке какого-то вида визового режима или гибридного визового режима", - пояснила она.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в июле, что Украина с 1 января 2018 года вводит для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил создать электронную платформу, в рамках которой граждане РФ будут обязаны заблаговременно информировать о намерении посетить украинское государство, а фракция "Народной фронт" в Верховной раде выступила с инициативой ввести визовый режим с РФ и потребовала рассмотреть это предложение в парламенте.

Комментируя инициативу о введении виз, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что если Киев пойдет на этот шаг, то Москва ответит зеркальными мерами. При этом он напоминал, что в РФ находятся 2-3 млн украинских мигрантов.