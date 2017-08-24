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Захарова: Россия ждет от Киева окончательного решения по вопросу въезда граждан РФ

Политика
24 августа, 11:59 UTC+3

Представитель МИД не готова комментировать усложнения въезда граждан РФ на Украину до официального решения Киева

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия ждет от Киева окончательного решения по вопросу усложнения правил въезда граждан РФ на Украину. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть, как на это реагировать. - отметила она. - Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильная, поэтому давайте дождемся решения или нерешения по этому поводу".

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Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявления Киева по этому вопросу "менялись". "Менялась позиция даже внешнеполитического ведомства [Украины] на этот счет", - пояснила Захарова.

По словам Захаровой в начале позиция МИД Украины заключалась в неактуальности введения визового режима, который навредит самой Украине. "Потом, видимо, в силу некой политической конъюнктуры и развитию внутриполитических процессов в этой стране, заявления начали меняться в другую сторону, начались наоборот призывы к разработке какого-то вида визового режима или гибридного визового режима", - пояснила она.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в июле, что Украина с 1 января 2018 года вводит для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил создать электронную платформу, в рамках которой граждане РФ будут обязаны заблаговременно информировать о намерении посетить украинское государство, а фракция "Народной фронт" в Верховной раде выступила с инициативой ввести визовый режим с РФ и потребовала рассмотреть это предложение в парламенте.

Комментируя инициативу о введении виз, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что если Киев пойдет на этот шаг, то Москва ответит зеркальными мерами. При этом он напоминал, что в РФ находятся 2-3 млн украинских мигрантов.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич Захарова, Мария Владимировна
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