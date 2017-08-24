Захарова: попытки Украины стереть историческую память обречены на провал

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Попытки украинской власти стереть из сознания собственного народа историческую память обречены на провал. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя акт вандализма во Львове в отношении памятника Герою Советского союза, разведчику Николаю Кузнецову.

"Хулиганы похитили металлические части с надгробной плиты. Рассматриваем эту акцию как следствие санкционированной нынешним киевским режимом линии на тотальную фальсификацию истории собственной страны, а также взращение в интересах пособников фашистских захватчиков и их идейных последователей, которые сейчас имеют, к сожалению, на Украине большой политический вес", - сказала она.

Захарова также обратила внимание, что Москва не наблюдает "четкой реакции о недопустимости подобных актов", а также каких-либо расследований и его итогов. "Украинская власть предпринимает попытки стереть историческую память из сознания собственного народа, они обречены на провал, - убеждена Захарова. - Однако это не снимает ответственности с властей Львова и правоохранительных органов провести расследование и наказать виноватых".

В понедельник, 21 августа, с одной из памятных плит на надгробии, расположенном на Холме Славы во Львове, были похищены металлические буквы и цифры.