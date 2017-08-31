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Источник: генконсульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепа

Политика
31 августа, 20:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

По словам собеседника агентства, никаких официальных нот с американской стороны не поступало

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепартамента о закрытии одного из отделов генконсульства ко 2 сентября.

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Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг осведомленный дипломатический источник.

"Мы пытаемся получить разъяснения от американских властей, о чем конкретно идет речь, - сказал он. - До сих пор никаких официальных нот с американской стороны не поступало".

Ранее в четверг США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав свой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса.

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Источник: генконсульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепа

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