Источник: генконсульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепа

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепартамента о закрытии одного из отделов генконсульства ко 2 сентября.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг осведомленный дипломатический источник.
"Мы пытаемся получить разъяснения от американских властей, о чем конкретно идет речь, - сказал он. - До сих пор никаких официальных нот с американской стороны не поступало".
Ранее в четверг США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав свой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса.