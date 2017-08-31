Источник: генконсульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепа

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке ожидает разъяснений решения Госдепартамента о закрытии одного из отделов генконсульства ко 2 сентября.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг осведомленный дипломатический источник.

"Мы пытаемся получить разъяснения от американских властей, о чем конкретно идет речь, - сказал он. - До сих пор никаких официальных нот с американской стороны не поступало".

Ранее в четверг США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав свой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса.