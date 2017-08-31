Источник: в торгпредстве РФ в США нет официальной информации о решении Госдепа

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке в данный момент не комментируют решения Госдепартамента об их закрытии ко 2 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг дипломатический источник.

"Мы пока не получали никаких официальных разъяснений", - отметил он.

Ранее в четверг США потребовали от правительства России закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, обосновав такой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса.