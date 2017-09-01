Членство Джабраилова в "Единой России" было приостановлено 30 августа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Политсовет московского регионального отделения партии "Единая Россия" приостановил 30 августа членство в партии экс-сенатора Умара Джабраилова в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Вечером 29 августа Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в московской гостинице Four Seasons. Позже его задержали и отпустили под подписку о невыезде. В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает штраф, принудительные, исправительные или обязательные работы, максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

"30 августа состоялся политсовет местного отделения "Единой России" района Арбат, на котором было принято решение приостановить членство Умара Джабраилова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела", - рассказали в пресс-службе единороссов, пояснив, что подобные меры были приняты в соответствии с уставом партии.