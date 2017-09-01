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Членство Джабраилова в "Единой России" было приостановлено 30 августа

Политика
1 сентября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Приостановление членства Джабраилова в партии связано с возбуждением против него уголовного дела

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Экс-сенатор Умар Джабраилов (в центре)

Экс-сенатор Умар Джабраилов (в центре)

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Политсовет московского регионального отделения партии "Единая Россия" приостановил 30 августа членство в партии экс-сенатора Умара Джабраилова в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

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Вечером 29 августа Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в московской гостинице Four Seasons. Позже его задержали и отпустили под подписку о невыезде. В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает штраф, принудительные, исправительные или обязательные работы, максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

"30 августа состоялся политсовет местного отделения "Единой России" района Арбат, на котором было принято решение приостановить членство Умара Джабраилова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела", - рассказали в пресс-службе единороссов, пояснив, что подобные меры были приняты в соответствии с уставом партии.

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