СМИ: Джабраилов сожалеет об инциденте со стрельбой в московском отеле

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экс-сенатор от Чеченской Республики, бизнесмен Умар Джабраилов выразил сожаление по поводу стрельбы в одном из московских отелей.
Об этом он сообщил в четверг телеканалу РЕН ТВ, объяснив свой поступок тем, что он был "введен в состояние отчаяния" недобросовестным к себе отношением со стороны персонала гостиницы.
"К сожалению, это была досадная оплошность. Я очень сожалею, что в таком виде я выразил свой протест, но на тот момент я был человеком, введенным в отчаяние. Этому предшествовало непристойное поведение службы безопасности отеля и их не самое добросовестное ко мне отношение", - пояснил Джабраилов.
Бизнесмен также признал факт стрельбы и того, что он нарушил общественный порядок. "Факт того, что стрельба была, есть. Факт того, что это произошло, я подтверждаю, о чем сожалею как нарушитель общественного порядка, но мне пришлось это сделать, и я это сделал", - заключил он.