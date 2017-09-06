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Эксперт: для ввода сил ООН в Донбасс необходимо выполнить ряд условий

Политика
6 сентября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Политолог отметил, что прежде всего силы должны быть разведены вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация предложения президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ потребует значительных усилий всех заинтересованных сторон. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Прежде всего, считает он, необходимо соблюсти ряд конкретных условий.

"Во-первых, должны быть разведены силы и средства вдоль всей линии соприкосновения, - отметил политолог. - На сегодня это сделано только на двух небольших участках. Во-вторых, Закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе и в соответствии с "формулой Штайнмайера". На сегодня особый статус находится под угрозой, так как в октябре формально срок действия закона истекает. В-третьих, необходимо увеличить количество невооруженных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. На сегодня их недостаточно. В-четвертых, параметры мандата вооруженной миссии ООН по содействию СММ ОБСЕ должны быть обсуждены в контактной группе с участием провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Украины".

Как отметил Чеснаков, на сегодня также "нет ясности ни по составу стран, готовых предоставить личный состав и финансирование для такой миссии, ни понимания, чем миссия должна быть вооружена и оснащена".

Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

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