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Кисляк считает, что давление на него было частью внутриполитической борьбы в США

Политика
7 сентября, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам бывшего посла России в США, тот, кто занимался вбрасыванием обвинений, знал, что они построены на неправде

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Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

© AP Photo/Carolyn Kaster, File

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк считает, что давление на него было прежде всего частью внутриполитической борьбы в США. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

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По словам Кисляка, во время его работы в США бывало всякое, "в том числе давление через прессу". "Естественно, это сказывалось на возможностях осуществления рабочих контактов", - добавил он.

"Конечно, все это было прежде всего частью их собственной внутриполитической борьбы. Бесконечные расследования на абсолютно выдуманных теориях так называемого российского вмешательства, - отметил дипломат. - Я все это слушал и смотрел… Иногда просто слов не хватало".

"Обвинения, которые регулярно вбрасывались, изначально были построены на неправде. Те, кто их вбрасывал, это прекрасно знали, - обратил внимание он. - В общем, вся эта кампания, в том числе вокруг посольства, отчасти стала следствием наэлектризованного климата в американской политической среде, где все борются со всеми".

Кисляк выразил уверенность, что в связи с тягой американских политиков к мемуарам откроется "много-много нового, в том числе о том, как эта вся неправда формировалась".

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