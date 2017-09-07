Кисляк считает, что давление на него было частью внутриполитической борьбы в США

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк считает, что давление на него было прежде всего частью внутриполитической борьбы в США. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По словам Кисляка, во время его работы в США бывало всякое, "в том числе давление через прессу". "Естественно, это сказывалось на возможностях осуществления рабочих контактов", - добавил он.

"Конечно, все это было прежде всего частью их собственной внутриполитической борьбы. Бесконечные расследования на абсолютно выдуманных теориях так называемого российского вмешательства, - отметил дипломат. - Я все это слушал и смотрел… Иногда просто слов не хватало".

"Обвинения, которые регулярно вбрасывались, изначально были построены на неправде. Те, кто их вбрасывал, это прекрасно знали, - обратил внимание он. - В общем, вся эта кампания, в том числе вокруг посольства, отчасти стала следствием наэлектризованного климата в американской политической среде, где все борются со всеми".

Кисляк выразил уверенность, что в связи с тягой американских политиков к мемуарам откроется "много-много нового, в том числе о том, как эта вся неправда формировалась".