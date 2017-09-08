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Лавров: контакты помощников лидеров "нормандской четверки" состоятся в ближайшее время

Политика
8 сентября, 15:20 дата обновления: 8 сентября, 15:39 UTC+3

Глава МИД РФ также сообщил, что работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе сейчас ведется

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Контакты по линии помощников лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) состоятся в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей "нормандского формата". Надеюсь, будет прогресс", - сказал министр.

Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе сейчас ведется, и пока рано говорить о том, какую форму она примет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы подтверждаем нашу приверженность минским договоренностям и комплексу мер, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, и рассчитываем, что все страны, которые имеют влияние на киевские власти, все-таки будут убеждать их перестать чинить препятствия реализации этой договоренности, - отметил глава МИД РФ. - Мы, в свою очередь, используем наше влияние на провозглашенные республики ДНР и ЛНР, чтобы в таком же ключе обеспечивать конструктивное участие и с их стороны".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
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