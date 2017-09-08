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Глава МИД Украины назвал предложение РФ о миротворцах в Донбассе "ожидаемой манипуляцией"

Международная панорама
8 сентября, 15:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

По его мнению, размещение миротворцев только вдоль линии соприкосновения лишь усложнит работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что предложение президента РФ ввести на линию разграничения в Донбассе миротворческие силы ООН не поможет в мирном урегулировании конфликта в регионе.

"Это ожидаемая манипуляция, которая, прежде всего, заключается в том, что Россия хочет признания поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса", - сказал он в интервью украинскому агентству "Укринформ".

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"Вторая манипуляция - попытка разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Это уже реальный путь к замораживанию существующей ситуации. То есть здесь мы видим стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса", - полагает Климкин.

По его мнению, размещение миротворцев только вдоль линии соприкосновения лишь усложнит работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом".

В ходе интервью глава МИД Украины ни разу не сказал о необходимости выполнения минских соглашений. Вместо этого он изложил прямо противоречащую "Минск-2" концепцию урегулирования, которая заключается в полном уходе России из Донбасса, после чего начнется "разговор о возможности переходного периода, о роли ЕС и мирового сообщества в восстановлении региона".

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе с целью строгого соблюдения сторонами минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений, как того требуют договоренности, и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Персоны
Климкин, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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