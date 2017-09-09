МИД РФ назвал кощунственным актом снос мавзолея на месте могилы советских воинов в Польше

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выразило протест польским властям в связи со сносом мавзолея на месте братской могилы советских воинов в польском городе Тшчанка, назвав это кощунственным актом. Об этом сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в субботу.
"Подготовка к этому кощунственному акту длилась долго, и польская сторона была прекрасно осведомлена о нашей аргументированной и однозначной позиции против ликвидации этого монумента, - говорится в сообщении. - Выражаем решительный протест по поводу вандализма польских властей".
В министерстве подчеркнули, что "самоуправство властей Польши" по отношению к мемориальным объектам недопустимо. "В Варшаве должны понимать, что такая демонстрация пренебрежения к памяти о войне и ее героях сродни варварству. Мириться с этим мы не намерены", - заключили в ведомстве.