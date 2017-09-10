Миронов прогнозирует низкую явку в единый день голосования и призывает перенести его

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что явка избирателей в проходящий 10 сентября Единый день голосования будет низкой, и вновь призывает перенести его на более поздний срок.
"Практика Единого дня голосования оправдала себя, но вот его дата никуда не годится. Явка, скорее всего, будет низкой. Людей мало и в Москве, и в других регионах. Солнечный день, люди копают картошку, какие выборы?" - заявил Миронов, слова которого приводит пресс-служба партии.
"Мы предлагали: давайте проводить голосование хотя бы в третье воскресенье октября. Или в марте, как выборы президента. В любом случае дату Единого дня голосования нужно переносить", - добавил политик.
Он также опасается возможных нарушений. Миронов обратил внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование, от которого, по его мнению, также давно надо отказаться. В Москве, утверждает он, фиксируются технологии, когда избиратели на дому голосуют по рекомендациям соцработников.
"Но особенно тревожные сообщения приходят от моих товарищей из Краснодарского края. Думаю, там возможны массовые фальсификации", - сказал Миронов. Он сообщил, что, "зная специфику региона, справороссы направили в местные избиркомы около 900 своих представителей, но первые из них смогли приступить к работе только к полудню", и к тому времени на некоторых участках уже присутствовали подставные наблюдатели якобы от партии. "С 8 утра наших товарищей просто не допускали на участки; оказывалось, что на некоторых участках якобы уже есть наши представители с правом совещательного голоса", - отметил лидер "Справедливой России", добавив, что партия даст самую жесткую оценку кампании в этом регионе, если нарушения продолжатся.