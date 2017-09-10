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В муниципальных выборах в Москве участвуют много 18-летних кандидатов

Политика
10 сентября, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Член ЦИК России Александр Клюкин высоко оценил такой первый шаг молодых людей во взрослой жизни

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Член ЦИК России Александр Клюкин сообщил, что на муниципальные выборы в Москве в этом году выдвинулось большое число кандидатов, едва достигших совершеннолетия.

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"Я обратил внимание на то, что очень много молодых людей, 18-летних, выдвинули свои кандидатуры в муниципалитетах", - сказал он журналистам в информационном центре ЦИК РФ.

Клюкин высоко оценил такой "первый шаг" молодых людей во взрослой жизни, признавшись, что сам в таком возрасте даже не помышлял об участии в выборах.

"Это говорит в пользу нынешней молодежи, что они не сидят в стороне, внимательно следят за тем, что происходит в стране, в городе Москве", - отметил член Центризбиркома.

Клюкин сообщил, что читал программы таких кандидатов. В них, по его мнению, есть "смесь наивной детскости и серьезного понимания того, чего они хотят от жизни".

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулись 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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