Цыденов сохраняет лидерство на выборах в Бурятии по итогам обработки 75% протоколов

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УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидирующую позицию по итогам обработки 75,8% протоколов на выборах в республике. Это следует из данных ГАС "Выборы".
У Алексея Цыденова ("Единая Россия") - 87,15% голосов, Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") - 5,26%, Сергея Дороша (ЛДПР) - 4,55%.
По данным республиканского избиркома, явка на выборы в Бурятии на момент закрытия избирательных участков составила 40,98%.