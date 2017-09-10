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Цыденов сохраняет лидерство на выборах в Бурятии по итогам обработки 75% протоколов

Политика
10 сентября, 21:27 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, сентября. /ТАСС

По данным республиканского избиркома, явка на выборы в Бурятии на момент закрытия избирательных участков составила 40,98%

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УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидирующую позицию по итогам обработки 75,8% протоколов на выборах в республике. Это следует из данных ГАС "Выборы".

У Алексея Цыденова ("Единая Россия") - 87,15% голосов, Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") - 5,26%, Сергея Дороша (ЛДПР) - 4,55%.

По данным республиканского избиркома, явка на выборы в Бурятии на момент закрытия избирательных участков составила 40,98%.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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