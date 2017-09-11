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Путин наградил экс-посла в США Сергея Кисляка орденом Александра Невского

Политика
11 сентября, 8:58 дата обновления: 11 сентября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации

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Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

© AP Photo/Carolyn Kaster

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, город Москва", - говорится в документе.

Кисляк занимал пост посла РФ в США с 2008 по 2017 год. До этого занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ (2003-2008 гг.), посла РФ в Бельгии и по совместительству постоянного представителя РФ при НАТО (1998-2003 гг.). 

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Кисляк, Сергей Иванович Путин, Владимир Владимирович
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