Путин наградил экс-посла в США Сергея Кисляка орденом Александра Невского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, город Москва", - говорится в документе.

Кисляк занимал пост посла РФ в США с 2008 по 2017 год. До этого занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ (2003-2008 гг.), посла РФ в Бельгии и по совместительству постоянного представителя РФ при НАТО (1998-2003 гг.).