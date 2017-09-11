Адвокат: блогер Лапшин может быть освобожден и депортирован из Азербайджана до конца дня

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БАКУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением президента Азербайджана, может быть освобожден и депортирован из страны до конца текущего дня. Об этом корр. ТАСС сообщил по телефону адвокат Эдуард Чернин.
"Его [Лапшина] освободят, наверное, сегодня. Может быть, это происходит прямо сейчас. После освобождения Лапшин будет депортирован в Израиль", - сказал юрист. По его словам, процедура депортации не предполагает обязательного присутствия при этом адвоката.
Чернин также отметил, что его подзащитный, предпринявший, по данным Пенитенциарной службы Азербайджана, попытку самоубийства из-за затягивания вопроса об экстрадиции, чувствует себя нормально.
"Лапшин чувствует себя абсолютно нормально", - сообщил юрист. При этом он уточнил, что пока не встречался с блогером, а информацию о состоянии здоровья Лапшина получил от тех, "кто его видел".