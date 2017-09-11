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Адвокат: блогер Лапшин может быть освобожден и депортирован из Азербайджана до конца дня

Политика
11 сентября, 15:46 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Александр Лапшин отправится в Израиль, сообщил адвокат Эдуард Чернин

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БАКУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением президента Азербайджана, может быть освобожден и депортирован из страны до конца текущего дня. Об этом корр. ТАСС сообщил по телефону адвокат Эдуард Чернин.

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"Его [Лапшина] освободят, наверное, сегодня. Может быть, это происходит прямо сейчас. После освобождения Лапшин будет депортирован в Израиль", - сказал юрист. По его словам, процедура депортации не предполагает обязательного присутствия при этом адвоката.

Чернин также отметил, что его подзащитный, предпринявший, по данным Пенитенциарной службы Азербайджана, попытку самоубийства из-за затягивания вопроса об экстрадиции, чувствует себя нормально.

"Лапшин чувствует себя абсолютно нормально", - сообщил юрист. При этом он уточнил, что пока не встречался с блогером, а информацию о состоянии здоровья Лапшина получил от тех, "кто его видел".

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