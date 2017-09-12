Депутат: Россия не нуждается в признании Евросоюзом выборов в Крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не нуждается в признании Европейским союзом (ЕС) выборов в Севастополе и в Крыму, заявил ТАСС депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.
Ранее внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, что ЕС не признает прошедшие 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе.
"Россия - это страна, которая не нуждается в признании со стороны "верных нукеров вашингтонского обкома"... Возможно, в Евросоюзе еще надеются, что с Россией можно разговаривать языком угроз и выставления условий, но я считаю, что элитам ЕС уже давно пора снять свои розовые очки. Выборы прошли, и для нас они легитимны, а в чьих-либо указах или вальяжных подсказках нет необходимости", - сказал Бальбек.
Он отметил, что "всю свою великую историю Россия создавала в том числе исходя из вечной нелигитимности в глазах ЕС".
В Севастополе 10 сентября прошли первые в истории города выборы губернатора, в них уверенную победу одержал врио губернатора Дмитрий Овсянников от "Единой России". Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Заксобрания.
В Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".