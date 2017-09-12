Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны, в мире она только растет. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Мы должны гордиться тем, что мы внутри своей страны практически эту проблему [международного терроризма] побороли, - заявил он журналистам. - Да, отдельные проявления есть, но это из-за того, что сейчас происходит в мире, а не потому что это в России происходит".

"В то же время в мире эта угроза растет, угроза возрастает", - добавил он.

Говоря о проблемах международной безопасности, Патрушев отметил и такие проблемы как кибертерроризм и угрозы, связанные с неконтролируемой миграцией.

"Мы видим, что именно информационная безопасность, если ей не уделять внимание, может привести к самым серьезным последствиям", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он также констатировал, что Европа фактически сама инициировала миграционные потоки в регион. "Сколько просто миграции, а сколько нелегальной миграции - сколько вошло тех, кто прошел обучение в Сирии, в Ираке, идеологическую подготовку, практические навыки, - отметил он. - И сейчас мы видим, что происходит в Европе".

Борьба против терроризма - общее дело

Патрушев призвал все страны объединить усилия в борьбе против терроризма.

"Мы призываем всех не гордиться тем, что достигли успехов, а работать совместно, не думать, что те или иные государства - самые великие и могут всеми командовать, говорить, кто и что должен делать", - заявил Патрушев. "Нужно работать всем вместе и прислушиваться к тому, что говорят наши партнеры. Иногда мы слышим вещи, которые сами не могли бы озвучить", - отметил он.

Патрушев напомнил, что США отговаривали представителей других стран приезжать в Грозный в 2016 году на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, те, кто все-таки приехал, были рады тому, что не поддались уговорам.