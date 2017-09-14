Песков: решение США по "Лаборатории Касперского" бросает тень на Вашингтон как партнера

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что решение США по отказу от использования продукции "Лаборатории Касперского" в госорганах бросает тень на Вашингтон как партнера.

"Это в целом [бросает] тень на имидж нашим американских коллег как надежных партнеров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отказом властей США от использования продукции российского производителя.

Он добавил, что происходящее "лежит в плоскости недобросовестной конкуренции, нарушения всех международных торговых правил и, конечно, направлено на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний". "Это вызывает наше сожаление", - заявил представитель Кремля. По его словам, там, где это возможно, Москва будет оказывать поддержку в защите законных интересов "Лаборатории Касперского".

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В заявлении отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

"Лаборатория Касперского" уверена, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ.