Песков: решение США по "Лаборатории Касперского" бросает тень на Вашингтон как партнера

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака"Спорт 14 сентября, 16:58
Китай может начать инвестировать в международные транспортные коридоры в ПриморьеНовости партнеров 14 сентября, 16:42
Псковские десантники вступили в бой с "нарушителями" границы на учениях "Запад-2017"Армия и ОПК 14 сентября, 16:38
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 годаОбщество 14 сентября, 16:35
Ни один из звонков об угрозе взрывов в России не подтвердилсяПроисшествия 14 сентября, 16:20
Фигуристка Загитова занимает третье место на турнире в Италии после короткой программыСпорт 14 сентября, 16:18
Таиландская компания перенесет строительство свинофермы в другую точку ПодмосковьяЭкономика и бизнес 14 сентября, 16:18
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РоссииЭкономика и бизнес 14 сентября, 16:13
Лаврентьев: речь о придании наблюдателям в Сирии статуса миротворцев ООН пока не идетПолитика 14 сентября, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что решение США по отказу от использования продукции "Лаборатории Касперского" в госорганах бросает тень на Вашингтон как партнера.
"Это в целом [бросает] тень на имидж нашим американских коллег как надежных партнеров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отказом властей США от использования продукции российского производителя.
Он добавил, что происходящее "лежит в плоскости недобросовестной конкуренции, нарушения всех международных торговых правил и, конечно, направлено на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний". "Это вызывает наше сожаление", - заявил представитель Кремля. По его словам, там, где это возможно, Москва будет оказывать поддержку в защите законных интересов "Лаборатории Касперского".
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В заявлении отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".
"Лаборатория Касперского" уверена, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ.