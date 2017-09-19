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Зюганов считает лицемерными высказывания Трампа о социализме в Венесуэле

Политика
19 сентября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В целом, по мнению лидера КПРФ, речь президента США на Генассамблее ООН отличалась воинственностью и выражала "абсолютно черный взгляд на мир"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал лицемерием прозвучавшие на Генеральной Ассамблее ООН заявления президента США Дональда Трампа о вине социалистической системы в экономическом кризисе в Венесуэле, отметив, что агрессивная риторика американского лидера не несет миру ничего хорошего.

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Выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, назвав в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также отметил, что Венесуэла разрушается и в ней необходимо восстановить демократию.

"Каждый народ вправе выбирать тот строй, который считает [нужным]. Что он [Трамп] не сказал, что социализм Китая демонстрирует самые высокие темпы за 30 лет, компартия Китая вывела страну на орбиту великой державы? Что он не сказал про Вьетнам, который имеет колоссальные темпы, успех, и после американских бомбардировок и уничтожения страны превратился в одну из преуспевающих стран мира? - заявил Зюганов ТАСС. - Им Венесуэла нужна как нефтегазовая бензоколонка, вот они и шумят. Вся их демократия заключалась в том, что они из государства забрали последние соки, недаром не платили налоги… Поэтому лицемерие невиданное, а за ярлыками ничего конструктивного не стоит".

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

В целом, на его взгляд, речь Трампа на Генассамблее ООН отличалась воинственностью и выражала "абсолютно черный взгляд на мир".

"Вообще говоря, это не украшает ни президента США, ни ООН. Туда надо приходить с диалогом, с миром, с решениями, а не всем раздавать ярлыки. Про [Северную] Корею он [Трамп] вообще сказал, что готовы уничтожить целую страну и народ, иранская сделка не нравится, Венесуэла и Куба не то… Да еще решил стать хозяином ООН. Плохо это, ничего хорошего это не несет - ни миру, ни Америке, ни всем нам", - заключил Зюганов, имея в виду предложенную США декларацию о реформе всемирной организации.

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Темы
КПРФ Генассамблея ООН - 2017 Политический кризис в Венесуэле
Персоны
Трамп, Дональд Зюганов, Геннадий Андреевич
Страны
США Куба Китай Россия Вьетнам Венесуэла
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