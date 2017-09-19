Лавров обсудил с Аббасом задачи восстановления палестинского единства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, - отметили в министерстве. - Обсуждены задачи восстановления палестинского единства с прицелом на скорейшее разрешение катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".

Стороны также рассмотрели основные практические аспекты двусторонней повестки дня, высказавшись "за всемерное укрепление палестино-российских связей в различных областях".