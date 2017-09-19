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Лавров обсудил с Аббасом задачи восстановления палестинского единства

Политика
19 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ и палестинский лидер также рассмотрели основные практические аспекты двусторонней повестки дня, высказавшись "за всемерное укрепление палестино-российских связей в различных областях"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, - отметили в министерстве. - Обсуждены задачи восстановления палестинского единства с прицелом на скорейшее разрешение катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".

Стороны также рассмотрели основные практические аспекты двусторонней повестки дня, высказавшись "за всемерное укрепление палестино-российских связей в различных областях".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Палестино-израильский конфликт
Персоны
Аббас, Махмуд Лавров, Сергей Викторович
Страны
Палестина
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